Comienza el juicio contra Jorge Rocchia Ferro, acusado de contaminación ambiental

La fiscala Garzón marcó entonces que los dos tenían pleno conocimiento del daño ambiental que causaban. “Habremos de lograr la certeza necesaria para solicitar un pedido de condena por los hechos de contaminación por los que vienen acusados los imputados que logre finalmente romper el principio: ‘Too big to fail, too big to jail’ , que significa: demasiado grande para caer, demasiado grande para ser condenado”, consideró.