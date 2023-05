El dólar blue cotiza a la baja: cuánto puede durar esta tendencia, según los economistas

“Hoy, algún instrumento del Gobierno, o la misma LELIC por parte de los bancos, tiene un atractivo bastante significativo. Hace un par de días eso no era así o sea ese combo lo que te está haciendo es que la demanda en dólares se empiece a estabilizar. No quiere decir que después no suba, ojo. O sea, esto es semana a semana, viéndolo y monitoreando a ver qué va pasando”, concluyó el exfuncionario.