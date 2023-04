San Martín se pareció más al de las primeras fechas y sufrió una nueva derrota

El 4-2-3-1 ideado por Alexis Ferrero no resultó. Los laterales (Guillermo Rodríguez y Nahuel Brunet no sienten esa posición) no aportaron del medio hacía arriba y a Agustín Colazo se lo notó incómodo en la posición de mediapunta. Y así, con tantas falencias, daba la sensación que lo mejor que le podía pasar a San Martín era que terminara el primer tiempo.