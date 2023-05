"Atracción fatal", la serie sobre la película que en 1987 hizo caer la concurrencia a los albergues transitorios

Cunningham también reveló -según la revista Variety- que estaba en contacto con Glenn Close por correo electrónico. Ambas fueron presentadas por un peluquero que atiende a Close hace años. "Ella dijo: 'Si hay algo que quieras saber sobre cómo se hizo mi personaje, solo hazmelo saber' -recordó Cunningham-. Le devolví el correo electrónico y le dije: 'Sos muy amable, pero en realidad quiero que puedas mantener una cierta distancia de nosotros y en lo posible olvidate de lo que estamos haciendo para que podamos rehacer tu Alex desde otro punto de vista. Tal vez no te guste la forma en que lo estamos encarando... Sos tan maravillosa como persona que si te llevamos a nuestro grupo no querrás traicionarnos diciendo que no te gustó si realmente no te gustó'”.