Manzur: "Los votos que faltan para que Chahla sea intendenta, los pone La Bancaria"

Manzur destacó además el aporte de los trabajadores bancarios para ayudar a los sectores más vulnerables de la provincia, principalmente durante los momentos de pandemia. "En los momentos más difíciles que me tocaron, Carlos Cisneros estuvo a la par mía, por eso estoy hoy acá agradeciendo. Me reuní cientos de veces con Cisneros y nunca jamás me pidió apara el: siempre que pidió lo hizo para sus trabajadores", expresó el ex Jefe de Gabinete de la Nación.