Boca ganó un partidazo y ya piensa en River

A los 15, luego de una dura infracción de Gonzalo Piovi sobre Luis Vázquez llegaron los empujones e insultos que terminó con un saldo de dos expulsados: Payero y Juan Nardoni. Merlos se lavó las manos, y expulsó uno por bando, aunque Nardoni no había hecho nada. Payero se pierde el superclásico. Siete minutos después, Sebastián Villa golpeó -¿sin intención?- con el codo a Mura y el jugador debió ser reemplazado por un corte en su rostro. El partido no se jugaba, se peleaba. Infracciones, tarjetas y discusiones; hasta que Matías Rojas frotó la lámpara y habilitó de manera magistral a Nicolás Reniero, que dominó con jerarquía y definió aún mejor. 2-1 y la “academia” se ilusionó con el empate que finalmente no llegó, porque a los 45 Miguel Merentiel hizo una corrida desde mitad de cancha para poner el 3-1 definitivo y el mensaje de los hinchas fue claro: “el domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar”.