Cartas de lectores: Homenaje al libro, Stefan Zweig

“Los abuelos son los maestros, los verdaderos filósofos de todo ser humano, descorren el telón que otros cierran”, escribió el austríaco Thomás Bernhard. Yo pienso y digo hoy: gracias a mi padre, abuelo de mis hijos y los libros que formaron parte de su formidable biblioteca ya que con ellos descubrí a muchos escritores de valía: el tesoro mas grande que me supo legar. Escogí a Stefan Zweig, uno de los grandes representantes de la literatura contemporánea. Austríaco, y claro exponente de las protestas pacíficas, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Ensayista, biógrafo, poeta, novelista y viajero incansable nació el 28/11/1881 en Viena (Austria) y falleció el 22/02/1942 en Petrópolis (Brasil). Solía decir: “El destino me hizo austríaco, escritor y judío”: era un autor de una prosa elegante, fluida y transparente. En Bélgica uno de los edificios del Parlamento Europeo (en Bruselas) lleva el nombre del escritor ¿Y por qué? Porque lo han nombrado así para homenajear a uno de los narradores más europeos que han existido, y que siempre predicó los principios que hoy persigue la Unión Europea: tolerancia, libertad, fraternidad, amabilidad, unidad y universalidad dentro de un continente ilustrado, liberal y democrático. Stefan es considerado uno de los ideólogos de la Unión Europea y fue uno de los escritores más leídos en la primera mitad del siglo XX, varias de sus novelas llegaron al cine: “María Antonieta”, “Juego de Reyes”, etc. Los nazis quemaron y prohibieron sus libros y lo forzaron al exilio. Decía: “La guerra es un animal taimado, tritura las ciudades con sus mandíbulas y pisotea el país con sus pezuñas. Quien la despierta no la vuelve a adormecer” (dicho a propósito de Hitler en 1941, hoy bien podría ser por Vladimir Putin). El 26 de septiembre de 1939 pronunció una oración en alemán ante el féretro de Sigmund Freud, su amigo: “Gracias por los mundos que nos has abierto y que ahora recorreremos solos, sin guías, fieles para siempre y venerando tu memoria, Sigmund Freud, el amigo más precioso, el maestro adorado”. Huyó al Brasil, país acogedor por excelencia, donde transcurrieron sus últimos días y por su propia determinación abandono este mundo en compañía de su esposa el 23/02/1942. Ese país le causó gran impresión, de ahí su libro: “Brasil, país del futuro”. Este año, el 2023, es el año de Stefan Zweig ya que la obra del escritor austríaco (mas de 70 libros) pasa a ser de dominio público y ahora va a ser posible para cualquier editorial. El 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del Libro en homenaje a Miguel de Cervantes, William Shakespeare y al Inca Garcilaso de la Vega, porque se estima perdieron la vida en fecha cercana al 23 de abril. Un hijo dilecto de nuestra tierra tucumana, el escritor Tomás Eloy Martínez dijo: “Somos así, los libros que hemos leído. O somos de lo contrario, el vacío que la ausencia de libros ha abierto en nuestras vidas”. Personalmente hago votos porque el libro nunca muera.