Cristina con un sapo nuevo para tragar, mientras la historia amenaza repetirse

Sin embargo, ha sido Sergio Massa quien parece haberle mojado la oreja a la vice con una encerrona que quizás él mismo no pensó, pero que la ha dejado en evidente off side. Se sabe que Cristina no quiere una devaluación porque afectaría precios y salarios y ella tiene muy en cuenta que si la gente no tiene poder de compra no vota a los gobiernos que la impulsan. Por lo tanto, le ha prohibido a Massa devaluar y éste se lo ha tomado tan en serio que hasta se enoja con quienes osan utilizar la palabra maldita, con los medios en primer lugar.