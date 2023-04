La paradisíaca isla a la que se fue Sabrina Rojas luego de separarse del "Tucu" López

“Yo no me manejé bien, no tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo –declaró el ‘Tucu’ sobre su separación–. Fue de poco cuidado, eso desencadenó el enojo de mi pareja y una crisis”. Sabrina Rojas, por su parte, relacionó su dura decisión a las pocas ganas de tolerar las habladurías: “Me separé porque, a mis 42 años, no me banco ni el rumor”.