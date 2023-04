Cartas de lectores: juegos infantiles en las plazas

Soy una vecina de Barrio Sur y celebro el nuevo espacio para niños y niñas que la Municipalidad de la Capital está por inaugurar en Alberdi y Las Piedras. Pero el tema es que crean nuevos espacios pero no mantienen los existentes. El espacio infantil de la Plaza Belgrano está destruido: las baldosas levantadas en las aristas; los juegos de lata, rotos y deteriorados, con el peligro que las niñas y niños que los usan (los siguen usando a pesar de!!) se lastimen, con riesgo de infecciones; se robaron la puerta de acceso al espacio... en fin, ¡Todo mal! De la plaza Los Decididos de Tucumán se puede decir lo mismo. De lo que se trata no es solo de hacer, sino mantener y educar. ¿Por qué no poner carteles que digan: cuidar los espacios; solo para niños/as hasta 8 años; no tirar basura; use los basureros y contenedores de la plaza? ¡Por ahí nos da resultado! También sería importante instruir a los encargados de la limpieza de las plazas para que hagan esa tarea. Son empleados públicos; ¿Por qué no pueden actuar como guardianes de lo público, que es de todos? Les pagamos entre todos y les pidamos que se comprometan con lo que hacen.