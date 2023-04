Jey Mammon regresó a Argentina e hizo un enigmático posteo desde su casa

¿Qué dijo Jey Mammon en su regresó a Argentina?

"No me escapé del país. Me fui de vacaciones, a descansar, a ver amigos. Volví y... ¿a dónde más voy a volver si no es a la Argentina? Así que acá estoy y ahora me voy a mi casa", explicó el conductor cuando aterrizó en Ezeiza.