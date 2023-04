Mundial Sub-20: la Selección será cabeza de serie

Este viernes, en Zurich se sortearán los grupos del Mundial Sub- 20, a jugarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio en Argentina. El seleccionado nacional no se había clasificado en el Sudamericano, pero no sólo competirá finalmente en calidad de anfitrión tras tomar la posta de Indonesia (retirada como sede por la FIFA), sino que además será uno de los seis cabezas de serie. Por ello, el equipo dirigido por Javier Mascherano (foto) estará en el bombo 1 del sorteo junto a Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia, a los que evitará como rivales en la primera fase. De acuerdo con el formato del sorteo no podrán coincidir en un mismo grupo dos seleccionados que estén en el mismo bombo, así como tampoco dos países de la misma confederación, de lo que se desprende que ni Brasil, ni Ecuador ni Colombia compartirán zona con Argentina. En el bombo 2, estarán Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia. En el 3, Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiji, mientras que el 4 se agruparán Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez.

El formato del torneo -similar al que adoptará el Sub 17- dividirá a los 24 seleccionados en seis zonas de cuatro, y se clasificarán a octavos de final los dos mejores de cada una más los cuatro mejores terceros.

Según revelaron fuentes del Palacio de Hacienda, la disputa del Mundial Sub-20 le generará al país un ingreso de divisas superior a los US$ 600 millones.