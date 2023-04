“Soy demisexual”: la inédita revelación de "Flor" Vigna, qué significa y cuándo lo descubrió

Flor Vigna contó cuándo descubrió que es demisexual

"Yo estuve mucho tiempo en pareja con Nico. Y la realidad que no estuve con nadie en el medio. Sabía que no me iba a calentar con nadie. Entonces, el otro día aprendí que se dice demisexual", reveló Flor, al mismo tiempo que brindó mayores detalles de esta novedosa orientación en la sexualidad de una persona: "Yo no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular. Sin que haya una química. Sino, no puedo", explicó en el marco de la entrevista con el ex CQC.