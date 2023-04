Bella Vista: Ramiro Ruiz lanzó su candidatura como intendente

Finalmente, el candidato a intendente señaló que “este es un día histórico para la ciudad, la verdad que hace mucho tiempo que no teníamos acto de estas características donde vecinos han venido a escuchar nuestra propuesta: la de construir un espacio político distinto, una propuesta totalmente diferente que lleve las soluciones concretas. Nosotros en el mensaje de unidad, pedimos esto, crear un gran proyecto político que no tiene otro objetivo más que hacerle mejor la vida a los vecinos esta ciudad. Esta ciudad que hace cuarenta años le daba un gobernador a la provincia, Y no es casualidad, que hoy después de cuarenta años, un hombre del Este de la provincia, de la ciudad de Trancas, como lo es el compañero Osvaldo Jaldo, llegue a ese sillón. Por eso, el pueblo de Bella Vista va a acompañar Osvaldo Jaldo, a Juan Manzur en la fórmula gubernamental y al compañero Darío Montero, que encabeza la lista de legisladores”.