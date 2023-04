Ordenaron que el ex empleado judicial Vallejo sea repuesto en su cargo

Luego analizaron el incidente denunciado por la jueza Papás Pérez de Nucci y por la secretaria Marteu con respecto a las presuntas inasistencias al trabajo. Al respecto, los camaristas dijeron: “las circunstancias de hecho que rodearon a la situación de Vallejo, en relación a las inconductas e inobservancias funcionales que la Acordada N° 362/20 le atribuye, de acuerdo a las pruebas producidas en el sumario administrativo, y en los presentes autos, no condicen con las valoradas por la Acordada N° 362/20, llegando con ello a imputarle una conducta que no concuerda con los antecedentes y las pruebas rendidas en autos”. “En consecuencia, una de las causas tenidas en cuenta para aplicar la sanción de cesantía al actor, no puede ser legítimamente considerada para juzgar la conducta investigada en el sumario, en virtud de los errores en la ponderación de los antecedentes que fueron señalados y explicados en los párrafos precedentes”, dijeron. Por eso, señalaron: “Conforme lo expuesto hasta aquí, se advierte con claridad que en la especie se ha configurado un vicio en la causa (artículo 43 inciso 2°, Ley N° 4.537), al tener por acreditadas circunstancias de hecho que no condicen con la prueba rendida en esta causa judicial, en cuanto resulta ilegítima la decisión de disponer la cesantía de un agente con sustento en antecedentes de hecho falsos o erróneos”, advirtió Casas con el voto preopinante. “Lo expuesto decanta sin mayores obstáculos en la nulidad de la Acordada N° 362 de fecha 05/06/2020 y su confirmatoria Acordada N° 694 del 19/08/2020, ambas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48 inciso 2° de la Ley N° 4.537. Como consecuencia de ello, corresponde disponer la reincorporación del agente al mismo cargo que detentaba al momento de la cesantía, dentro del plazo acordado por el artículo 80 del CPA (Código de Procedimientos Administrativos)”, dijeron. Y finalizaron: “Lo anterior es sin perjuicio de la nueva valoración que eventual e hipotéticamente pudiera hacer el órgano decisor en relación al altercado que el actor habría protagonizado en el country en el que reside, en cuanto a si tal conducta justifica por sí sola la imposición de alguna sanción”. En este último punto la cuestión ya estaría zanjada, ya que Vallejo fue absuelto de esos delitos.