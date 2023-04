Caso Mariotti: perpetua por planificar y cometer el homicidio

“Les pido disculpas a la familia Mariotti y también a mi familia porque sufrió mucho con todo esto. Me arrepiento mucho, sobre todo de no poder disfrutar de mi hija desde que me involucré en esto”, sintetizó Rolando Jesús Morán en sus últimas palabras. El primer día del juicio, al que llegó acusado como coautor del crimen hasta que Gordillo asumió la culpa, Morán negó haber participado del crimen pero reconoció que había cometido encubrimiento. “Lucas y Yamil me contactaron y me fueron a buscar. Mi amigo se largó a llorar y me contó lo que había hecho. Me pidieron que los ayudara”, dijo ese día. Su defensa planteó que no se lo podía condenar por encubrir a su mejor amigo (Gordillo).