Cartas de lectores: Dengue y anticoagulados

El dengue es considerado por la OMS una de las 20 enfermedades tropicales desatendidas y que durante la pandemia han sufrido, por lógica, un mayor olvido. En Tucumán ésta ya es la peor epidemia de dengue de su historia. Se dijo en el 2020 que el pico de infectados de Tucumán era porque el mosquito Aedes Aegypti, que transmite la enfermedad, había desarrollado resistencia y facilidad para adaptarse para las condiciones climáticas de la zona: ¿no debimos combatirlo más en ese momento?. Ah... pero la pandemia. Hoy el dengue es imparable, a nivel país ya tenemos más de 28.000 casos y solo en nuestra provincia más de 10.000 con 9 fallecimientos siendo la jurisdicción que más casos reportó de Argentina: 300 por cada 100.000 habitantes. Cualquiera que es picado y contrae la enfermedad puede ser de riesgo, pero sobre todo, es fácil entender que si la forma grave de la enfermedad cursa con sangrado hay un tema del que deberemos ocuparnos especialmente los médicos. Todos los clínicos y cardiólogos tenemos una población de enfermos a los que se les indica medicamentos anticoagulantes (Warfarina, Acenocumarol, Rivaroxabán, etc.) o antiagregantes plaquetarios (aspirina, clopidogrel, Prasugrel, etc.) por largo tiempo y por distintos motivos. Pues bien, ante esta enfermedad, que en su forma de expresión grave puede cursar con hemorragias por depleción (o disminución) de las plaquetas y que intervienen estas en el mecanismo de la coagulación deberemos estar muy alertas para indicar a todos los pacientes, pero especialmente a estos, la conducta adecuada a tomar si contraen la virosis. En pacientes con dengue y hemorragia se deberán suspender de inmediato los anticoagulantes y antitrombóticos con la debida internación. En aquellos de bajo riesgo de trombosis como los portadores de stents coronarios de más de 6 meses o by pass antiguo, se puede suspender el anticoagulante por una semana monitorizando las plaquetas. Ahora bien, en aquellos de alto riesgo de trombosis como pacientes con stents colocados recientemente (menos de 6 meses) o prótesis metálicas anticoagulados, trombosis venosa profunda, se puede considerar mantener aspirina o clopidogrel cruzando al paciente a Enoxaparina y controlando el número de plaquetas de cerca teniendo en cuenta que en todos los casos mencionados el paciente habrá de consultar debidamente a su médico. Finalmente diremos que la prevención y el control del dengue depende exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el vector transmisor, el mosquito Aedes Aegypti, y nada se consigue sin el esfuerzo de todos: del Estado, primero, que con todos sus medios debe fumigar para eliminar las formas adultas, prevenir evitar la acumulación de agua alrededor de las viviendas, limpiar basurales, desmalezar, etc., y de los ciudadanos, que por nuestra parte habremos de protegernos con repelentes y descacharrar en cada domicilio para evitar la proliferación del insecto. Recientemente el ministro de Salud dijo: “Hay que aniquilar al mosquito”, pues bien no nos quedemos en la retórica nada más.