Un show con adrenalina, pogo y mucho trap

El freestyler YSY-A regresa a la provincia como parte de una gira con su último álbum, “El hombre sismo”, en el que acentúa el cruce de géneros y linkea con el tango, baladas, la electrónica e incluso el folclore (como en “Pa’ esta soledad”). Esta noche, desde las 22, recorrerá sus canciones en el club Central Córdoba (Bolívar y avenida Alem).

Recuerda que hace 11 años se convirtió en un activista del hip hop, “una música de la que me enamoré; luego fui buscando una receta propia, con esos condimentos que destacan a cada artista”.

El músico fue uno de los fundadores del evento Quinto Escalón, que ubicó al rap y al trap como gran atracción entre los jóvenes seguidores de los ritmos urbanos, junto a Duki, Wos y Trueno.

En la tarde del miércoles, mientras habla con LA GACETA el gol de San Lorenzo a Boca Juniors lo acababa de poner de mal humor, pero igual mantuvo lo que fue una breve conversación sobre su estética y su propuesta artística.

- Hay decenas y decenas de músicos urbanos, ¿qué crees que te hizo destacarte del resto?

- Me enamoré del sonido del hip hop; cuando llegó el trap ese amor creció porque fue como una evolución del rap. Y le encontré cosas nuevas.

- Mucha energía en el escenario…

- Mis shows causas gran fervor en la gente, se vive así el vivo, todo es muy energético. Hay pogo desde el primer tema hasta el último que interpreto; en el estudio hago las composiciones, pero todo eso se vuelca luego en cada presentación que concreto. En todas las ciudades pasa lo mismo y logro una experiencia enriquecedora. Es a pura adrenalina.

- Hay temas como “Ella chilla” que parecen los más escuchados y disfrutados.

- Todos los temas me gustan, le dedico mucho tiempo a mi repertorio. Fijate que en todos los tracks sucede lo mismo, y es una situación hermosa, cómo me pone la gente, y te repito, hay mucho pogo, mucho salto y mucha energía y eso pasa en todos los tracks. Me gustan todos los temas que hago porque forman parte de algo diferente en lo personal, me dedico a sacarle foto a lo que digo y a pasarlo en acciones. Es cierto que “Ella chilla” gusta mucho, pero en los shows podés ver que hay otros temas que explotan más o igual que esa canción.