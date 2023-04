Yerba Buena: Juan Casañas lanzó su candidatura como intendente junto a Jaldo

El candidato a gobernador por el Frente de Todos además valoró la actitud de Casañas. “Le agradecemos a Juan por esa decisión, primero de ser candidato, de someterse a la voluntad popular, y segundo porque él no es de nuestro espacio político, pero siempre estuvo predispuesto a ayudar para cambiar el futuro de Yerba Buena y venimos hablando y llegamos a puntos de encuentro. Estamos convencidos que él nos va a ayudar mucho en la Provincia y nosotros lo vamos a ayudar a él como futuro intendente. No solo vinimos a acompañar sino también a asumir el compromiso de ayudar a profundizar lo que se hizo bien y corregir lo que no se viene haciendo bien. Sabemos que de la mano de Juan Casañas vamos a conformar un verdadero equipo de trabajo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Yerba Buena”.