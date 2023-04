El Gobierno nacional daría de baja la ley de alquileres

Según detalla un informe que publicó Infobae, Massa comunicó que detectaron casi U$S 4.000 millones de 209 empresas que no liquidaron exportaciones. Entre ellas, importantes empresas del agro. Si no liquidan en 30 días, podrían suspenderles sus CUIT y el acceso al mercado único de cambios. La norma se dispondría por medio de un DNU.