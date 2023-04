Alberto Fernández: Reproches al macrismo en el acto por Malvinas

“El compañero me reclamaba tres leyes que estaban en el Congreso pendientes. Una es mejorar la atención sanitaria; y ya lo hicimos, con el PAMI. Pero los compañeros veteranos (quieren) que esto no quede al arbitrio de quien conduce el PAMI y tienen razón. La segunda es la doble jubilación anticipada, algo que salió por Ley y el Gobierno de Mauricio Macri vetó, e insistimos para que sea ley. Y finalmente, que los veteranos no paguen peajes, algo que Vialidad resolvió, pero los compañeros tienen razón en que sea ley”, respondió el mandatario.