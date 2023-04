Cartas de lectores: Túneles

He leído en LA GACETA (27/03), que la provincia destinará $ 14 millones para realizar arreglos en los túneles de las calles Mendoza y Córdoba. Aprovecho este espacio para reiterar que los dos túneles tienen amenazas, peligros y riesgos para quienes transitan por su interior. Estos riesgos son: 1) Desconocimiento de las concentraciones de monóxido de carbono (CO) presentes, debido a los gases de escape que emiten los vehículos que transitan. 2) En el diseño y cálculo de las estructuras, no se tuvo en cuenta la resistencia al fuego. Si a esto le agregamos que: a) Se desconoce qué medidas se han previsto, en caso de accidentes de tránsito (choque, colisión, vuelco, incendio). b) Que no hay control de los tipos de carga que deben circular ya que pueden ser tóxicas, venenosas, peligrosas, combustibles, etc., con los peligros que representan. c) No hay disponibles salidas de emergencia, ni vías de escape, ni un plan de evacuación. d) Se instalaron extintores de polvo químico, sin tener en cuenta los riesgos a los que se expondrían las personas que los usen, si no fueron adiestradas previamente en la extinción de incendios. La bibliografía especializada dice que los riesgos relacionados con túneles viales, pertenecen al tipo de baja probabilidad pero de grandes consecuencias, por lo que es imprescindible su control. Además, los túneles tienen en funcionamiento bombas de alto caudal, que extraen el agua de la napa freática que existe en el sitio. Se desconoce los estudios y la medidas que se han previsto para evitar que la extracción del fluido, afecte el equilibrio del subsuelo y la estabilidad de las construcciones y estructuras aledañas. Por lo expuesto y teniendo en cuenta razones de seguridad vial, la Secretaría de Obras Publicas y el Ministerio, deberían dar a conocer a los ciudadanos los detalles de los trabajos que planean realizarse y sus objetivos y como se eliminaran o controlaran los riesgos presentes. Oportunamente vía administrativa, se puso en conocimiento de las autoridades (Secretaria de Obras Públicas de la provincia, Defensoría del Pueblo y el municipio capitalino), los riesgos y las condiciones inseguras mencionadas, con resultado negativo.