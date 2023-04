Autismo: herramientas para una sociedad que abrace a la diferencia

Como señala Alejandra Aceves en su libro ¿Yo? ¿Autista? quienes presentan algún trastorno del espectro autista tienen talentos y muchas fortalezas como aportar soluciones distintas a algunos problemas, suelen ser creativos, observadores y atentos al detalle, orientados al logro de objetivos, autodidactas; pueden presentar muy alto nivel intelectual, encuentran patrones con facilidad, no les gusta mentir, al trabajar suelen tener híper focalización y pueden tener alto sentido de justicia. No obstante, es preciso mencionar que dentro del espectro las características son distintas, como señalan la OMS y expertos en el tema, las capacidades y necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Por lo que es necesario no generar expectativas de patrones de conducta y conocer cada caso con su particularidad y rango de independencia.