EEUU: Donald Trump se presentará el próximo martes ante la Justicia

La cadena CNN, citando fuentes no identificadas, dijo que Trump podría enfrentar 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales. Todo porque supuestamente le pagó U$S 130.000 en efectivo a Stormy Daniels para que no revelara el vínculo que tenían durante la campaña presidencial de 2016, que terminó con el magnate en la Casa Blanca.