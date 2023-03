Marcos Ginocchio ganó la final de Gran Hermano

23:13 hs

El agradecimiento de los exparticipantes de Gran Hermano

Tras la salida de Julieta, Santiago del Moro habló con los exparticipantes. "Me cambiaron la vida. Me siento muy feliz de haber vivido todo esto", dijo Agustín. "Lo que más quería era la casa para mis hermanos y la tengo gracias a la oportunidad que me dieron. Me soprende el cariño de la gente", manifestó Thiago. "Me cambiaron la vida", sumó Alfa.