La Selección, en Santiago del Estero: Alerta roja por reventa y fraude

De todas maneras, conviene tener presente que la reventa es ilegal, tanto para quien vende como para quien adquiere. De hecho, un joven fue detenido en las adyacencias del Monumental por llevar un cartel que decía “Compro popular”. El único canal autorizado por la AFA para la comercialización de las entradas es Deportick, por lo que quien adquiere su localidad por otra vía se arriesga a no poder ingresar al estadio. El sitio establece: “las entradas no podrán ser utilizadas en ningún caso para su reventa. El cliente debe adoptar los recaudos necesarios a fin de asegurarse de que su entrada sea legítima, ya que de no serlo se le denegará el acceso al evento y podrá ser objeto de una acción judicial”.