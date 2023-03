Cartas de lectores: causa y efecto

Comprender el comportamiento de la naturaleza y de la sociedad nos lleva a aprender y a que la humanidad, en general, progrese para bien. En las ciencias la comprensión de los hechos se basa en la fundamental pregunta: ¿por qué ocurrió esto? La búsqueda de la respuesta lleva a conocer la causa que produjo el hecho observado. Es decir, la base del proceso de comprensión está en la indisoluble asociación causa-efecto. En medicina, se sabe que la causa de la neumonía (que es el efecto) son agentes infecciosos tales como bacterias y virus. El saber esto, permite aplicar el tratamiento adecuado para curar al paciente. En el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, se estableció que se instituye el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas de la última dictadura militar, iniciada el 24/03/76. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión, análisis crítico y comprensión de la historia reciente. Analizar lo ocurrido desde el 24 de marzo de 1976 en adelante es centrarse solamente en el efecto de una terrible causa que no se menciona. Para realizar un análisis crítico serio, lo primero que se debe hacer es responder la primera fundamental pregunta que surge y que es: ¿por qué ocurrió el golpe militar del 24/03/76? La respuesta, que es la causa, no es otra que la caótica situación a la que los guerrilleros terroristas arrastraron al país, durante un gobierno democrático. Terrorismo guerrillero que hizo del derramamiento de sangre el objeto de su idolatría y llevaron a que, en 1975, se perpetraran cuatro atentados terroristas diarios. En esa época, la mayoría de la sociedad pedía que se terminara con ese caos, en particular, políticos y personalidades destacadas. El líder del radicalismo, el Dr. Balbín, el 20 de febrero de 1976 dijo: “No sé si el gobierno está buscando el golpe, pero está haciendo todo lo posible para que se lo denˮ. Además, 45 días antes del 24/03/1976, Balbín le dijo a Videla: “¿van a hacer el golpe?, ¿sí o no? ¿Cuándo? Háganlo cuanto antes, terminen con esta agoníaˮ. Por otro lado, Ernesto Sábato, después del golpe, dijo: “La inmensa mayoría de los argentinos rogaba por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos (gobierno democrático de Isabel Perón que no podía frenar el accionar de los terroristas guerrilleros) ˮ. Cabe señalar que la prensa internacional manifestó opiniones favorables a la necesidad del fin del gobierno civil que teníamos, dado el caos al que nos llevó el terrorismo guerrillero y la incompetencia oficialista. Así las cosas, creo que es imprescindible una nueva ley que instituya el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas de la dictadura militar y de los terroristas guerrilleros, desde 1970 en adelante. Solo analizando la causa y el efecto lograremos que las generaciones venideras alcancen la comprensión real de lo que sufrimos en nuestro país para que, recién entonces, la Memoria redunde en beneficio de ellos.