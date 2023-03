Heladas: empezaron en mayo, y se dieron hasta en noviembre

Sin sorpresas

Como era de esperarse, julio y agosto fueron meses durante los cuales las heladas impactaron más. A lo largo de todo el piedemonte se registraron heladas suaves a moderadas, en su mayoría, con algunas pocas severas. En gradiente hacia la llanura fueron creciendo tanto en intensidad como en duración, llegando en el extremo este a registrarse más de 10 heladas durante ese bimestre, con intensidades que alcanzaron los -5º C y duraciones acumuladas de hasta 50 horas. Durante septiembre, en pocas localidades ocurrieron heladas muy suaves (hasta -0,4º C en el extremo este). Se contabilizaron entre uno y dos días de ocurrencia, con duraciones que no superaron las dos horas. Cabe destacar un episodio ocurrido a principios de noviembre del año pasado, con un marcado descenso de las temperaturas. Entre los días 1 y 3 el este tucumano fue afectado por un frente frío del sector sur que provocó la baja de las temperaturas, que llegaron a valores de hasta -0,1º C. A pesar de haberse registrado pocas localidades con heladas meteorológicas y que estas fueron muy suaves (las temperaturas apenas superaron la barrera de los 0º C), el panorama a nivel del suelo fue distinto: se registraron algunas heladas que llegaron a ser severas.