Los jefes ordenan las escuderías

El Ángel Celebrity

“Simuladamente desesperado por volver a ser presidente».

Es frío y racional. Pero no se aguanta en el banco. Contiene las ganas de jugar el Segundo Tiempo.

Pero Horacio se le emancipó. Su Premier durante ocho años. Sucesor en el Maxikiosco por ocho años más.

El Ángel está convencido que Larreta intentó “jubilarlo” compulsivamente. Con gestos.

No le aprobó los entrecruzamientos de 2021. El desplazamiento de Diego Santilli, El Bermellón, hacia la Provincia Inviable. De la señora María Eugenia Vidal, La Chica de Flores de Girondo, a la capital.

Y El Ángel, Celebrity Calabrés, se sintió ofendido cuando, durante los festejos de 2021, Larreta fue dueño de Costa Salguero y ni invitó al jefe para saludar.

Y pese a ser Celebrity, El Ángel, como Calabrés, no perdona.

Pero sí pudo indultar a María Eugenia, otro paladar negro (La Chica de Flores se había emocionado con aquel Plan V. 2019 para Vidal y no para Mauricio).