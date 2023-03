Cartas de lectores: ¿Cómo cambiar Rosario?

Hace tiempo que Rosario de Santa Fe se ha transformado en una “ciudad peligrosa”. Aquella ciudad del majestuoso Monumento a la Bandera, el bello Parque Independencia, la gran Costanera y el inmensamente caudaloso río Paraná, quedaron opacados por “una progresiva oscuridad”, una colonización degradante de gente de mala calaña, mafia, drogas, prostitución y corrupción, que ya no caben dudas fueron las causas de tal metamorfosis. Hace largos años, desde mi infancia-adolescencia, tenía 12 o 13 años, fuimos con mi hermano a Rosario a casa de unos amigos de la infancia; pasó bastante tiempo y regresé a esta importante ciudad como docente universitario y luego como presidente de la Sociedad de Pediatría a diversos eventos y congresos. En Rosario hice muchos amigos, la mayoría colegas y docentes como yo. Desde aquellos distintos momentos, uno en mi infancia-adolescencia, otro ya adulto, no volví más a Rosario. Por esa razón y por ser un lugar que, al igual que Córdoba, visitaba con frecuencia, actualmente como lector y cotidiano consumidor de información, impactado por el “trágico vuelco que oscureció esa ciudad” que llegó a ser la segunda en importancia de Argentina, “hoy colonizada por un submundo donde se mezcla poder con mafias, narcotráfico, sobornos y miedo”, no cabe ninguna duda de que esto ocurrió porque “paulatinamente Rosario fue copada por oscuros personajes que cambiaron su cara”. Grande y nefasto fue el cambio, que hace pocos días los insaciables y repugnantes mafiosos de la droga rosarina asolaron el negocio de la familia Rocuzzo, suegros del mejor jugador del mundo. Antes de cerrar, espero que lector sepa disculpar mi fastidio pero es un tema que siempre me impactó y me causa más dolor, como médico de niños ya retirado, “cuanto más pequeños, más indefensos ante la hostilidad del entorno”. Por último deseo felicitar a través de espacio abierto que nos proporciona nuestro diario LA GACETA a dos periodistas de lujo como Joaquín Morales Solá y Jorge Luis Fernández Díaz, premiados por su labor de “informar con veracidad y valentía”, pero sobre todo y muy especialmente por enriquecer mi pensamiento y mi postura ante la vacilante mediocridad de quienes hoy manejan el poder.