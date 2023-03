Maggiotti: "En 15 o en 20 años recién veremos saneada la cuestión habitacional en la Argentina"

- Eso dependerá de los argentinos. La Argentina siempre es la misma, cambian los Gobiernos. Y hay momentos en la Argentina en que se construyen viviendas, y hay momentos en los que no. Nosotros, como Gobierno, como fuerza política, creemos en garantizar la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Para que eso no ocurra no deben venir Gobiernos que creen que el mercado soluciona todo, y que si no tenés una casa se debe a que no cumplís con las condiciones de ese mercado. Nosotros creemos en que la rentabilidad que tenemos como Estado cuando construimos viviendas es una rentabilidad social. Y claramente para que no vuelvan esos Gobiernos los argentinos deben apropiarse de esta política pública que está pensada para todos los sectores de la economía, porque las casas se pagan.