Garnacho fue tentado por España, pero se inclinó por vestir la camiseta de Argentina

El sucesor de Mascherano

Romeo también se refirió a la situación de Javier Mascherano y su inevitable salida del seleccionado Sub-20. “Hicimos todo lo posible para convencerlo. Todavía no está cerrado pero sé que es difícil. Estuve con él hace poco, me dio sus explicaciones y si considera que no da para más hay que respetarlo. Es un emblema para la Selección”, destacó sobre Mascherano, que presentó su renuncia luego de la temprana eliminación en el torneo Sudamericano.