Libros recomendados

La poesía necesita rejuvenecimientos; Ramos Signes lo sabe, y lo logra espiando a través de una rendija para mostrarnos lo que está tapado por la costumbre de ver sólo lo que vemos. De este modo, el lector recibe algo que no sabía, que no había advertido que estaba ahí, tal vez esperándolo; con lo que el poeta consigue no sólo sorprenderlo sino, sobre todo, no dejar las cosas como estaban. Es el secreto de la “ebullición”, que pone al lector en el sitio donde algo cruje, donde se beneficia con un sobresalto.