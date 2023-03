De La tregua a Argentina, 1985

Sin novedad en el frente, además de la nominación a “película internacional”, consiguió ocho nominaciones en otros rubros. Es un ejemplo de la relativamente reciente apertura de los Oscar que, hasta hace no mucho, constituían una ceremonia de autopremiación de la industria cinematográfica norteamericana. Películas como la francesa Amour (cinco nominaciones, una estatuilla, en 2013), la mexicana Roma (once nominaciones, tres estatuillas, en 2019) la coreana Parasite (en 2020, Oscar “a la mejor película”, “mejor director”, “mejor guion” y “mejor película internacional”) y la japonesa Drive my car (cuatro nominaciones, una estatuilla, el año pasado) son antecedentes destacados de la ampliación de la ventana de observación y reconocimiento que tiene el cine extranjero entre los miembros de la Academia de Hollywood.