Video: Julián Weich salió a pedir disculpas tras su polémico chiste sobre Bruce Willis y su enfermedad

No obstante, tras ese comentario, devino una de las frases polémicas acerca de la enfermedad del actor estadounidense. “Para Julián. Y el soñador que se te escapó, ¿cómo se llamaba?”, esbozó Wainraich, a lo que Weich replicó sin concebir las consecuencias: “Falucho. Estás como Bruce Willis que no te acordás nada hijo de p…”. Tras eso, Wainraich atinó a decir: “Eh… No… Sí, me estoy volviendo grande. Eso es lo que me pasa”.