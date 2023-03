Arnedo: "El abandono educativo por parte del gobierno de la provincia es alarmante"

El funcionario alfarista hizo referencia a las denuncias por parte de padres y docentes: "No se entiende cómo se otorgó la habilitación para que la escuela funcione en estas condiciones. Esta desidia por parte del gobierno provincial se ve reflejada en innumerables escuelas, donde padres y docentes denuncian que no cuentan con agua potable, y tienen roturas en techos, paredes y pisos. La población escolar de la Escuela Fray Pedro Zabaleta fue trasladada a la Escuela Mitre, y que alumnos de otras instituciones que no cuentan con edificio propio recibieron clases en cocinas, pasillos y depósitos."