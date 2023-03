Cartas de lectores: Subsidio y celíacos

Soy celíaca y el Subsidio de Salud, obligado por una ley nacional, nos paga una mísera suma de $ 2.670 que apenas alcanza para dos kilos de premezcla; mientras que a los que no tienen obra social les aportan con la tarjeta habilitada sin TACC la suma de $ 5.600. Nos sentimos discriminados porque somos aportantes de la institución, que no es garantía para algunos, porque, si analizamos el básico de un empleado estatal, no le alcanza para pagar el plus de los médicos, cuya mayoría cobra un monto elevadísimo de entre $ 4.000 y $ 5.000. Entonces, ¿de qué vale tener una obra social que no los ampara porque terminan yendo a los hospitales?