A días de la fecha de inicio de clases en las escuelas de la UNT Adiunt amenaza con un paro duro

Crítica a la forma

La secretaria Académica de la UNT, Carolina Abdala, no cuestionó los fundamentos del planteo de los docentes; pero consideró que el anuncio del paro resulta, cuanto menos, prematuro. “Comprendemos el reclamo, porque producto de la inflación, el valor de los salarios se deprecia, situación que no nos resulta ajena. Pero nos sorprende que incluso antes de que se inicie la negociación salarial en paritarias nacionales ya el gremio local esté anunciando medidas de fuerza de máxima, como el no inicio del ciclo lectivo o un paro por tiempo indeterminado”, criticó.