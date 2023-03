Antonela Roccuzzo participó de un desfile de Louis Vuitton y deslumbró con su look

Tras llevarse todas las miradas en la entrega de los premios The Best, donde Lionel Messi ganó la estatuilla como Mejor Futbolista, Antonela Roccuzzo deslumbró con su look en el desfile de la casa de alta costura Louis Vuitton. La semana pasada, la joven vivió días de angustia luego de quedelincuentes balearan el supermercado de su familia.