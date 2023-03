García Márquez y Balcells: encuentro de medio siglo

“El enfoque de la novela del dictador estaba agarrada por donde no era. El problema es que no puedo hacer esa biografía poética prescindiendo de su contexto histórico, pero la invención de ese contexto no sólo es una empresa descomunal, sino que no superará nunca a la realidad, podría conducir a errores de interpretación y además haría perder la perspectiva de la realidad, y desde un punto de vista estrictamente literario, me interesa: la soledad del déspota. Mi propósito es llevar a un plano puramente poético la tesis de que el exceso de poder conduce irremediablemente a la soledad, que ya estaba esbozada en el alcalde de La Mala Hora y que pretendo plantear en un ámbito mucho más amplio. Pues bien: no encuentro el método, y mientras no lo encuentre seguiré patinando en un embrollo de datos que no conducirán a la finalidad que busco”.