Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se cruzaron por la violencia en Rosario

El único precandidato del PRO y la presidenta del partido no fueron los únicos en hacerse eco de los tiros sobre el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo. Un poco más tarde, también salió a hablar el ex presidente Mauricio Macri, que tres días antes del ataque se había sacado una foto con Messi y su esposa en la entrega de premios The Best. "Esto es terrible. Otra advertencia al Gobierno Nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco", dijo Macri.