"La transformación de la ciudad es innegable", destacó el intendente Alfaro

“Pero no nos limitamos a erigir un monumento. No hicimos solamente eso, no colocamos un recordatorio para después olvidarnos. Generamos un espacio de esparcimiento alrededor, la elección del lugar se hizo en función de contar con un parque que permitiría una experiencia de uso y disfrute alrededor del monumento. Realmente hemos generado un polo de interés donde no para de crecer la inversión privada de todo tipo, tanto inmobiliaria como comercial y es por ese mismo motivo que la coronamos con el puente peatonal en el Paseo Boulevard Amador Lucero. La inversión que hicimos en ese sector impactó directamente en el patrimonio de los frentistas ya que sus propiedades se revalorizaron entre un 11 y un 18% por las obras realizadas en ese sector”, destacó.