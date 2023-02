Arnedo cargó contra el oficialismo por el cierre de escuelas

Asimismo, el funcionario alfarista puso en tela de juicio las promesas del Ministro de Educación de la provincia. “El Ministro Lichtmajer se escuda en que supuestamente los docentes y estudiantes serán reubicados en otros establecimientos. No sabemos si cumplirá con esta promesa, esta medida no contempla que muchas familias no cuentan con los recursos económicos para enviar a sus hijos a escuelas de otras zonas. Esto demuestra una vez más la ligereza con la que el oficialismo, tanto a nivel nacional como provincial, toma medidas en detrimento de la gente. Están tan desconectados de la realidad, cegados por su insaciable ambición de enquistarse en sus cargos, que no se detienen a pensar en los tucumanos y tucumanas que no llegan a fin de mes a causa de la crisis que causaron y continúan profundizando.”