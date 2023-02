Retos virales: el desafío de acompañar a los hijos sin invadirlos

“Los retos virales para niños, niñas y adolescentes tienen un gran impacto negativo”, sostuvo el titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, José Farhat. El especialista remarca que hay que hablarles a los chicos y decirles que los estamos acompañando y que estamos para cualquier situación en la que se deba intervenir. “Es fundamental que sepan que no los vamos a juzgar, que los vamos a entender. Hay que hablar claro con ellos y decirles que existen los ciberdelincuentes, grooming (acoso), retos que ponen en peligro la vida y que no todos los perfiles con los cuales interactúan son las personas que dicen ser. No vamos a invadirlos, sino acompañarlos. Es importante hablar con ellos, decirles que están acompañados, que sabemos que no hicieron nada malo para que no nos oculten lo que está sucediendo”, remarcó.