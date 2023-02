En lo que va del mes, el agro liquidó menos de u$s400 millones; pero el Gobierno se resiste a un nuevo dólar soja

En este contexto, según adelantó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en declaraciones a Radio 10, por el momento el Gobierno no está trabajando en el lanzamiento de un nuevo dólar soja, a pesar de que en el sector ya se estaba especulando con una medida de este tipo en el corto plazo. El funcionario fue muy categórico al afirmar que “el Gobierno no está pensando en un nuevo dólar soja", y dijo que no ha participado "ni escuchado ni está en los temas de agenda por los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada".