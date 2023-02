Cartas de lectores II: extremos

Convencido estoy de que la extrema izquierda seguirá fracasando cada vez que se intente aplicarla. Aun así respeto a quienes honestamente (y tozudamente) persisten en creer en ella. Es decir, respeto la libertad de opinión cuando viene de la honestidad. No respeto a quienes se hacen pasar por izquierdistas pero viven como millonarios capitalistas (como es el caso de buena parte de la casta política). Hecha esta aclaración, quiero hacer un pedido a quienes, como yo, no quieren que se perpetúe el kirchnerismo: por favor no voten por Javier Milei. Alternativas hay. Milei es otro extremo malo. Se trata de un fanático anarcocapitalista que carece de una mínima piedad para con los más desfavorecidos. Para él es más importante el ahorro que la vida humana. Si bien no me gusta la dádiva de los planes sociales que sirven para mantener votos cautivos, considero que, por el momento, es un mal necesario hasta tanto podamos revertir la destrucción de la cultura de trabajo. Mientras tanto debemos trabajar para tender a la igualdad de oportunidades. Y jamás habrá igualdad de oportunidades si el Estado le suelta la mano a quienes por cuna menos oportunidades tienen. No me extrañaría que, si Milei saliera elegido presidente, eliminara la sanidad pública o la escuela pública elemental.