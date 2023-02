Cartas de lectores: nada será como antes

A partir del regreso de Manzur al sillón de Lucas Córdoba, no obstante los reiterados mensajes de unidad, ya nada será como antes en el oficialismo. El rango de Jefe de Campaña, y la recuperación de la lapicera (LA GACETA, 12/2/23), convertirán al titular del Ejecutivo Provincial, en un director de teatro, con autoridad para bajar el telón de la primera parte de la obra y levantarlo con los nuevos protagonistas del segundo tramo de la misma, por ende los que fueron los primeros actores durante los primeros capítulos, pasaran a ser actores secundarios en la continuidad de la pieza. Este escenario se reiterará en algunos municipios del interior, específicamente en la sección Este, donde algunos jefes municipales, convirtieron a sus distritos, en verdaderos feudos familiares, arrogándose poderes propios del señor feudal, al pretender disponer de los bienes ajenos, (“Pagaron $ 250.000, por un lote, y habrían sido estafados”, LA GACETA, 19/03/19), amenazar al Gobernador, con involucrarlo en una causa judicial, por incumplimiento de sus deberes (LA GACETA,13/07/21), y rozando la ficción, recurrir a referencias falsas (que la justicia en su momento tendrá que aclarar) con el propósito de desestimar a los legítimos hacedores de una de las obras más emblemáticas y referenciales del municipio que hoy administra la familia feudal, e involucrando al peronismo en una situación comprometida, que podría alterar el resultado de las urnas. La dinámica de la política, más los proyectos futuros del titular del Ejecutivo Provincial, lo llevaran a equilibrar la asimetría, que ocasionó anticipar los recursos, (“Tragar Sapos”, LA GACETA, 11/02/23) a algunos municipios, en detrimento de otros. En la búsqueda de fortalecer su estructura política en el orden local, el Gobernador no debe olvidar la frase, “… en la política, no se es ni tan amigo ni tan enemigo…”, porque en este escenario no habrá empate técnico en las listas oficiales, ya que una de ellas aportará más votos, y al titular de la lista oficial aún le quedan unos 80 días para lograrlo.