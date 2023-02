Nada nuevo bajo el sol

Véanse los Precios Justos. Nada nuevo. Un esquema de poca cobertura relativa en bienes y comercios, sucesor del fracasado Precios Cuidados. Bueno, había una novedad, un funcionario dijo que no era para combatir la inflación sino para moderar las expectativas. Igual fracasó. Tal vez porque la formación de expectativas pasa por otro lado. Tal vez porque es un acuerdo de precios que no integra un plan consistente y fue lanzado por gobernantes sin credibilidad. Nada nuevo. Y culpa de ellos mismos, claro. Fue el Presidente de la Nación quien dijo que no creía en los planes y quien, entre otras cosas, pide sacrificios al pueblo y aunque durante la cuarentena impidió trabajar, rechazó bajar su propio sueldo a pesar de que no paga alquiler, impuesto inmobiliario, electricidad, gas, nafta, comida, y así. No es que tal erogación pese mucho en el presupuesto nacional, se trata del ejemplo, del gesto de acompañar a la población. Nada nuevo, al menos en la Nación. Se debe recordar que en Tucumán sí hubo renuncia a sueldos oficiales.