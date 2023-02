Chahla acompañó el megaoperativo en el barrio Echeverría: “Me gusta que el Sistema de Salud vaya a la gente”

La diputada nacional manifestó su preferencia acerca de las modalidades de acercamiento del estado a la ciudadanía: “Ya me conocen, me gusta que si la gente no va al Sistema de Salud que el Sistema de Salud vaya a la gente. En este caso, pudimos ver que muchos no estaban vacunados con la segunda, tercera o cuarta dosis, así que aprovechamos para inmunizarlos”, comentó en referencia al cronograma de vacunación contra Covid-19. Por otra parte ponderó el control de embarazadas con el ‘Plan 1000 días’, la labor de la Farmacia Oficial, los tratamientos odontológicos y oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos. Asimismo, se comprometió a continuar con su labor territorial al expresar “sigo recorriendo los barrios tucumanos, de la periferia al centro y del centro a la periferia, para escuchar la problemática de la gente y brindar soluciones”.