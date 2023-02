Las carnicerías tucumanas no adherirían al congelamiento de precios

El empresario explicó que la suba de carne fue impulsada por los altos costos de la alimentación que debieron afrontar los productores ganaderos, a partir de la sequía. Según Benejam, la medida repercute solamente en el bolsillo del consumidor “que cree que va a poder comprar cortes baratos y quizás pueden hacerlo en los supermercados, pero en las demás carnicerías no va a ocurrir eso”. Acorde a esta postura, se manifestó contundente el encargado de la carnicería de barrio Norte: “esos precios no son reales –declaró en relación a los montos establecidos por Nación–. Yo no bajo los precios”.